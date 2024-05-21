Tamer Kıran'dan 'Kılavuz Kaptanlar Haftası' Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2009 yılından itibaren düzenlenen Kılavuz Kaptanlar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

'15. Kılavuz Kaptanlar Haftası’nı tebrik ediyor, Türk Boğazları ve maviye açılan limanlarımızda gece-gündüz her türlü hava şartında seyir emniyetini sağlayarak çok önemli bir hizmet veren Kılavuz Kaptanlarımıza hayırlı seyirler ve esenlikler, meslek şehidi olmuş ve ahirete irtihal etmiş kaptanlarımıza da Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.'



Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı