Meteorolojiden Uyarı Geldi! Kar Geri Dönüyor
Meteoroloji'nin yeni haftaya ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışının dönmesi bekleniyor.
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Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yarın İstanbul'da karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çarşamba günü kentte hafif kar yağışı görülecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından; İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmurun, akşam ise kar yağışının olabileceğini belirtti. İstanbul'da 24 saat kalacak olan karın, yoğun olmayacağını ve çarşamba akşamı kesileceğini belirten Şen, Salı günü havanın 2 derece olacağı bilgisini verdi.
Vira Haber
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