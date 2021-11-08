Miami-Dade County, MSC Vakfı ve Food for the Poor, Haiti Halkına İnsani Yardım Sağlamak için güçlerini birleştirdi

MSC Vakfı, depremzedelere geçici barınak ve erzak depolaması konusunda acil kullanım için 20 nakliye konteyneri bağışlıyor. Buna ek olarak, MSC Group, PortMiami'den ek yardım malzemeleri sevkiyatının koordinesi için kargo olarak MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) aracılığıyla MSC Foundation'ı destekleyecek.

2019'daki lansmandan bu yana MSC Vakfı, MSC Şirketler Grubu ile işbirliği içinde dünya çapında hem acil hem de uzun vadeli yardım ve kurtarma çabalarına katkıda bulunmuştur. Önceki projelerin örnek olarak; Haiti'deki 5 uzak topluluğa sağlık hizmetleri ve eğitim malzemelerinin sağlanması; Bahamalar'da kasırga afet yardımı sağlanması ve hasarlı tesislerin kurtarılmasının desteklenmesi; COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerde kişisel koruyucu donanıma erişimin kolaylaştırılması; St. Vincent ve Grenadinler'deki şiddetli volkanik patlamadan etkilenen topluluklara temel malların nakliyesi vb.

MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı ve MSC Vakfı İcra Komitesi Başkanı Pierfrancesco Vago: “İhtiyaç durumlarına hızlı bir şekilde yanıt vermemize, erişim, ölçek ve kaynak genişliği yeteneklerimizi acıları hafifletmek ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için, somut eylemlerde kullanmamıza izin veren ortaklarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı'nın Food For The Poor'dan Haiti halkı için insani ve acil yardımı koordine etmek üzere yaptığı bu hızlı girişimi, büyük bir aile gibi dinamizm ve tutkuyla çalışarak, birlikte büyük zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceğini göstermektedir”

Mayor Daniella Levine Cava; “MSC Vakfı'nın bu zor zamanda Haiti halkına insani yardım sağlama konusundaki ortaklığı ve bağlılığı için son derece minnettarız. Miami-Dade County'deki bizler, Haiti topluluğunun üyeleriyle dayanışma içindeyiz ve bu çabalarda onlara katılmaya her zaman hazırız."

Vekil Jean Monestime; “MSC Vakfı'nın düşünceli yanıtı için minnettarım. 14 Ağustos'taki yıkıcı 7.2 depreminin ardından Haiti'ye insani yardım sağlamak için Miami-Dade County ile ortaklık kurarak, bu çabaların Haiti halkı ve Haiti diasporası için iyileşme ve yeniden yapılanma adına ihtiyatlı çabalar göstermeye devam ederken yeni yollar açacağını biliyorum.”

Food For The Poor Başkan/CEO’su Ed Raine ise “Hayat kurtaran bu malları tasnif etmek ve paketlemek için zaman ayırdıkları için Miami-Dade County ve PortMiami'ye çok müteşekkiriz. Cömert konteyner hediyeleri ve kritik öneme sahip bu yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırdıkları için MSC Vakfı'na özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu, sayısız hayat için bir nimet olacak” dedi.

Vira Haber