İTÜ MTAL, Ödüle Doymuyor

eTwinning projeleriyle gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak Avrupa okullarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amaçlanıyor. Projelerde belirlenen değişik konularda öğretmen ve öğrenciler çevrimiçi olarak bir araya geliyor.

Ülkemiz denizciliğini bilişim ve elektronik ile buluşturan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin küresel girişimcilerini akranlarıyla buluşturdu. Öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Selen ARAS öncülüğünde toplam 5 farklı konuda eTwinning projesi yapıldı. Projelerde Avrupa ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden okul öğrencileri birlikte çalıştılar. İTÜ MTAL, eTwinning projelerinde 6 Ulusal Kalite Ödülü almıştı.

Proje detayları şöyle:

L. I. F. E (Hayat)

23 farklı ülkeden farklı kentlerden öğrenciler, yaşadıkları ülkenin kullandığı dil, şarkı, hikaye, yöresel oyunlar, ilginç alışkanlıklar, yemekler, bölgenin ünlü sanatçıları hakkında bilgiler verdiler. Proje sonunda yapılan çalışmalarla bir sanal sergi hazırlandı. Nihai sonuç, proje grupları tarafından araştırılan yerlerin kısa sunumlarını içeren bir sergi veya bir e-kitap oldu.

MATH IS OUR LIFE (MATEMATİK BİZİM HAYATIMIZ)

Öğrencilere matematiğin sadece kitaplardan soru çözmek olmadığını, yaşamımızın bir parçası oluğunu kavratmak, matematiğin öğrencilerin keyif alabilecekleri yönlerini de ortaya çıkarıldı. Bu amaç doğrultusunda Kriptoloji Bilimi, Geogebra, Altın Oran gibi çalışmalar tanıtıldı.

CAREER CLUBS (KARİYER KLÜBÜ)

Öğrenciler, mesleklerine göre kariyer kulüpleri oluşturdu ve uluslararası gruplarda işbirliği içinde çalışarak birçok web 2. 0 aracı ve mobil uygulama deneyimledi. Dünyanın dört bir yanından gelen meslek lisesi öğrencileri kendi alanlarını tanıttılar. Farklı okullardaki meslektaşları ile bir araya gelerek alanlarında yaptıkları çalışmaları, neden bu alanı seçtiklerini, avantaj/dezavantajları gibi yönlerini çeşitli etkinliklerle sergilediler. Final ürünü olarak bir meslek kulüpleri dergisi oluşturuldu.

CONSUME LESS, CREATE MORE (AZ TÜKET, ÇOK ÜRET)

Daha az tüketim konusunda farkındalık oluşturmaları için rehberlik edildi; ihtiyacımız yoksa almamayı, satın almadan bir şeyler üretmeyi öğrenmek-örneğin, bitki yetiştirmek, “kendin yap” projeleri yapmak etkinliklerle zaman geçirmeleri konusunda farkındalıklar oluşmasına katkı sağladılar.

HIDDEN IN NATURE (Tabiatta gizli)

Doğaya karşı sorumluluk alabilen, çevremize daha özenli ve bilinçli yaklaşan bireyler olma öncelikli hedefleyen projede, Türkiye, Romanya, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Ürdün’den toplamda 21 öğretmen 150 öğrenci ile yürütüldü. Projemiz sosyal içerikli kültürel bir projedir. Amaç doğrultusunda internet sitesi tasarlandı ve sanal sergi açıldı. Final ürünümüz ise doğa için yazıp bestelendi ve seslendirildi.