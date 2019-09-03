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MSC Grandiosa testleri başarıyla geçti

MSC Grandiosa testleri başarıyla geçti

MSC Cruises'ın ilk Meraviglia-Plus sınıf gemisi MSC Grandiosa, ilk deniz denemelerini Atlantik Okyanusunda 28-31 Ağustos arasında başarıyla tamamladı.

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MSC Grandiosa, yoğun sistem testlerinin ardından 6 bin 344 konuk gemisi, 31 Ekim’de yapacağı teslimatın ardından final işleri için Fransa’nın Saint Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesine geri döndü.

MSC Grandiosa 9 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinde vaftiz edilecek. Gemi daha sonra İtalya'daki Civitavecchia ve Palermo'ya bir dizi Batı Akdeniz yolculuğu yapmak için İtalya'nın Cenova kentinde olacak. Valetta; Malta; Barselona, ​​İspanya; ve Marsilya, Fransa.

Vira Haber

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