MSC Grandiosa testleri başarıyla geçti

MSC Grandiosa, yoğun sistem testlerinin ardından 6 bin 344 konuk gemisi, 31 Ekim’de yapacağı teslimatın ardından final işleri için Fransa’nın Saint Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesine geri döndü.

MSC Grandiosa 9 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinde vaftiz edilecek. Gemi daha sonra İtalya'daki Civitavecchia ve Palermo'ya bir dizi Batı Akdeniz yolculuğu yapmak için İtalya'nın Cenova kentinde olacak. Valetta; Malta; Barselona, ​​İspanya; ve Marsilya, Fransa.

Vira Haber