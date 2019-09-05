GMO GEMİSEM, eğitime devam ediyor

GEMİSEM’in düzenlediği “Çelik ve Paslanmaz Borularda Kaliteli, Hızlı ve Verimli Kaynak Teknikleri Eğitimi” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Gemi Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (GEMİSEM) tarafından düzenlenen “Çelik ve Paslanmaz Borularda Kaliteli, Hızlı ve Verimli Kaynak Teknikleri Eğitimi” yoğun bir katılımla Gemi Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi.

Paslanmaz boru kaynağındaki kalitenin sağlanması için koruma gazı uygulamalarındaki detaylar, GMO Üyesi Gürsel Yıldız tarafından anlatıldı.

TAG Pipe Equipment Specialists Yetkilisi Rudy Pantano tarafından kaynak için önemli üç adım olan boru kesme, kaynak ağzı açma ve montaj uygulamalarının verimli bir şekilde gerçekleşmesi için uygun yöntemler hakkında bilgi verildi.

Gemi inşaa sektörünün ihtiyacı olan ekipmanların katılımcılara uygulamalı olarak da tanıtıldığı eğitim sonrasında işlenen konular hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eğitmenlere katkıları için teşekkür edilerek teşekkür belgeleri ve tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Vira Haber