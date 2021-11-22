MTA, Oruç Reis gemisi için sismik operasyon eğitimi alacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nde sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmeti satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. Eğitim hizmeti, 365 takvim günü sürecek. İhale 7 Aralık 2021 günü, saat 14.30’da MTA Genel Müdürlüğü, toplantı salonlarında yapılacak.

İhale dokümanı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Çukurambar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 33-A, Çankaya, Ankara adresinde görülebilecek ve MTA Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu odadan, 50 TL karşılığında satın alınabilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü kadar geçici teminat verecekler.

Vira Haber