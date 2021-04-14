NASA'nın Yarışmasında Van Gölü Fotoğrafı Birinci Seçildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.

Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare arasındaki rekabet "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla, bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erdi.

NASA Earth isimli web sayfasında bugün birinci seçildiği belirtilen Van Gölü fotoğrafı için finale kalmaya hak kazandığında, "Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94'ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 930 binden fazla oy kullanıldığı kaydedildi.

YARIŞMA TÜRKİYE'DEN DE İLGİYLE TAKİP EDİLMİŞTİ

Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü'nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bir çok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısı yapmıştı.

Şehrin eko turizmine sağlayacağı katkıyı düşünen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i, resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuştu.

NASA astronotunun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi'ndeki akıntıları çok net bir şekilde görebiliyor. Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde görmenin mümkün olmadığı bu akıntı izleri sudaki soda miktarının bol olmasından kaynaklanırken, oluşan beyazlık görsel bir şölene dönüşüyor.

BAKAN KURUM'DAN OY KULLANANLARA TEŞEKKÜR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

VAN VALİLİĞİ ASTRONOT KATE RUBİNS'İ KENTTE AĞIRLAMAK İSTİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, NASA'nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasında, Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen ve Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğrafın finale kaldığı anımsatıldı.

Açıklamada, yapılan oylamada büyük bir farkla birinci seçilen fotoğrafın, güzelliği ve gizemiyle önemli bir değer olan Van Gölü'nün tanıtımına büyük katkı sunduğu vurgulandı.

Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından Van'da büyük bir sevinç yaşandığı kaydedilen açıklamada, Van'ın tanıtımına büyük katkı sunan astronot Rubins'i, kentte ağırlamak için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in görüşlerine de yer verildi.

Bilmez, NASA'nın bu yarışması ve günlerce süren oylaması sayesinde, Van'ın tarihinin en önemli tanıtım kampanyasını elde ettiğini dile getirdi. Mehmet Emin Bilmez, şunları kaydetti:

"Astronot Rubins, bizim tanıtım elçimiz oldu. Fotoğrafı çeken astronot Rubins ve oy kullanan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bakanlarımız, devlet büyüklerimiz ile vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanı. Rubins'in, dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı'nı görmesi için Van Gölü'ne dalması, bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır. Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins'in, Van'ın ve Van Gölü'nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van Kedisi'ni astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz. Van'ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına'na giren kahvaltımızı da Astronot Rubins'e ikram ederek, Vanlıların misafirperverliğini gösterip tanıtımımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın, ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız."

NASA'NIN YARIŞMASINDA VAN GÖLÜ FOTOĞRAFININ BİRİNCİ SEÇİLMESİ VANLILARI SEVİNDİRDİ

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafının da yer aldığı yarışmanın sonucunun açıklanmasıyla Vanlılar, sosyal medya hesaplarından sevinçlerini dile getirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, NASA tarafından düzenlenen yarışmada fotoğrafın birinci seçilmesinin, kentte büyük bir sevince neden olduğunu söyledi.

"VAN GÖLÜ'NÜ, GELECEK NESİLLERE MASMAVİ OLARAK BIRAKACAĞIZ"

Bu süreçte tüm Türkiye'nin yanlarında yer aldığını ve fotoğrafın birinci seçilmesine katkı sunduğunu aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Astronot Kate Rubins, 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafıyla NASA'nın fotoğraf yarışmasına katıldı. 32 fotoğraf arasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Dün akşam itibariyle oylama bitti. Birkaç saat önce sonuçlar açıklandı ve masmavi Van Gölü fotoğrafı birinci oldu. İran ve Irak'tan bizi arayıp bu yarışmaya katıldıklarını iletenler oldu. Yaşar Kemal'in hayalindeki mavi ülke Van Gölü'nü, gelecek nesillere masmavi olarak bırakacağız. Destekleriyle yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize ve tüm vatandaşlarımıza Vanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."

"RUBİNS'İ FAHRİ HEMŞEHRİ OLARAK İLAN EDECEĞİZ"

Astronot Kate Rubins'in artık bölgenin tanıtım elçisi olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Rubins'i, rekorlar kitabına girmiş Van Kahvaltısı'nı yapmaya davet ediyoruz. Bisiklet tutkunu olan Rubins'in, Vangölü Aktivistleriyle birlikte Van Gölü sahilinde bisiklet turuna katılmasını istiyoruz. Ayrıca Rubins'in dalgıç olduğunu biliyoruz. Van Gölü'nde yüzyıllardır yaşayan ve kısa bir süre önce keşfedilen bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan balık türünün küçük mercan olduğu tespit edildi. Rubins ile inci kefaline kardeş olan mercan balığını dünyaya tanıtacağız. Kate Rubins, kentimize geldiğinde üniversitemiz tarafından hediye edilen Van kedisini, kendisine takdim edeceğiz. Van Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla bu hafta Astronot Kate Rubins'i fahri hemşehri olarak ilan edeceğiz."

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise çevrim içi fotoğraf yarışmasında 930 binden fazla oyun kullanıldığını aktardı.

Yarışmada, 32 fotoğraf arasında bulunan Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Say, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine kurumlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birincilik, kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber