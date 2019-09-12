Norveç balıkçılık sektörünün kalbi Türkiye’de atıyor

Norveç için üretilen son projelerden biri olan canlı balık taşıma gemisinde yine Türk mühendislerinin alın teri ve yenilikçilikleri başrol oynadı. Elkon tarafından elektrik, elektronik ve otomasyonu entegrasyonu tamamlanan gemi; balıkları fabrikalara kadar taşıyabilecek.

Dünyanın en büyük ikinci deniz ürünleri üreticisi Norveç’te balıkçılık sektörünün inovasyonlarına Türkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de üretilen onlarca yeni nesil akuakültür gemisi; doğa dostu olmasının yanı sıra katma değer üreterek çiftlik balığı yetiştiriciliği sektörüne hareketlilik katıyor.

Norveç için üretilen son projelerden biri olan canlı balık taşıma gemisinde yine Türk mühendislerinin alın teri ve yenilikçilikleri başrol oynadı. Sefine Tersanesi’nde inşa edilen ve Elkon tarafından elektrik, elektronik ve otomasyonu entegrasyonu tamamlanan gemi; deniz çiftliklerinde yetiştirilen balıkları açık denizlerde yer alan çiftliklerden toplayıp, canlı olarak satılacağı pazarlara ya da işleneceği fabrikalara kadar taşıyabilecek.

Norveç, Yüzde 95’i İhraç Ediyor

Teknik olarak işin başında yer alan Elkon Kıdemli Elektrik Mühendisi Neslihan Özgün, “Norveç, deniz ürünlerinin yüzde 95’ini Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın her ülkesine ihraç edebiliyor. Dolayısıyla balıkçılık ve akuakültür sektöründe büyük bir dönüşüm yaşıyorlar. Biz de Türk mühendisleri olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

6 Gemiden İlki

Sefine Tersanesi’nde Norveçli armatör firma DESS AQUA adına inşa edilmekte olan 6 canlı balık taşıma gemisinin ilki olan bu projede, geminin elektrikle pervane tahriki dahil tüm elektrik ve gemi otomasyon işlerini yürüttüklerini ifade eden Neslihan Özgün, “Bu gemilerde canlı taşınan balıkların yaşam kalitesini, hijyenik koşullarını iyileştiren ve çevresel etkilerinin azaltan tasarımlar yapıldı. Elkon’da bu tasarımların kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi için enerji kalitesi yükseltilmiş (düşük harmonikli), enerji verimli, düşük gürültülü elektrik sistemlerini tedarik edecek. Norveç’in Grim Stad Bölgesi’nden Dess Aqua Culture Shipping AS için inşa edilen gemiler 84.4 metre uzunluğunda ve 3.500 metre küp balık taşıma haznesine sahip bulunuyor” dedi.

Gemi Kullanılmadan Satıldı

Norveç hükümeti son yıllarda cesur kararlar aldığını ve denizlerde detaylı araştırmalar yaptığını sözlerine ekleyen Neslihan Özgün konuşasını şöyle tamamladı: “Norveç deniz ve kıyı balıkçılığı için düzenlemeler gerçekleştirdi. Norveç’li denizcilik ve deniz ürünleri şirketlerin gözü hem maliyet, hem de inovasyon açısından Türkiye’ye kaydı. Dünyada da bu çalışmalar yankı uyandırdığı için, gemiyi inşa ettiren armatör DESS AQUA firması ilk gemisini hiç kullanmadan doğrudan Avustralyalı armatör TASSAL firmasına sattı. Bu nedenle ilk gemi Norveç yerine Avustralya’da çalışacak. Böylece SANMAR Tersane ile birlikte inşa edilen römorkörlerden sonra Elkon’un elektrik entegrasyonunu yaptığı bir diğer gemi daha Avustralya’da çalışmaya başlayacak.”

Vira Haber