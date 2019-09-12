Bir ton uyuşturucu yakalandı

Fransız Antoine Dicentra (51) ve İngiliz Graham Palmer (34), içerisinde uyuşturucu bulunan tekneyle Avustralya’nın batısına doğru ilerlerken karaya oturdu.

‘Zero’ isimli yat, Avustralya’nın batısına doğru ilerlerken karaya oturdu. İçerisinde 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu bulunan yatta bulunan Antoine Dicentra ve Graham Palmer, polisin kendilerini takip etmesi üzerine kokaini bırakıp kaçmaya başladı. Dev bir foktan korkan uyuşturucu kaçakçıları, polise teslim oldu.

Avustralya polisi, Batı Avustralya kıyılarında bir mercan kayalığına çarpan yatta yapılan aramada bir ton uyuşturucu bulunduğunu duyurdu.

Polisin aktardığına göre, Zero adlı 15 metrelik yatın Geraldton şehrinin yaklaşık 60 kilometre batısındaki Abrolhos Adaları'ndaki bir mercan kayalığına çarpmasının ardından yerel bir balıkçı emniyet güçlerine kazayı haber verdi.

Polisler kazazedeleri kurtarmak için bölgeye ulaştığında yatta hiç kimseyi bulamadı. Yatta yapılan araştırmada, yaklaşık 1 milyar Avustralya doları (680 milyon dolar-5.7 milyar TL) değerinde 40 torbaya paketlenmiş bir tondan fazla uyuşturucu madde bulundu.

Polis, söz konusu şahısların yatta yapılan arama esnasında yakındaki ıssız bir adada saklandığı bilgisini verdi.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, Fransız Antoine Dicentra (51) ve İngiliz Graham Palmer (34), söz konusu yat ile yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

Şüpheli hareketlerde bulunan ikili, polisin kendilerini takip etmesi üzerine teknede bulunan kokaini bırakıp kaçmaya başladı.

Bu sırada karşılarına çıkan dev bir foktan korkan uyuşturucu kaçakçıları polise teslim olmak zorunda kaldı.

Vira Haber