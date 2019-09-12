Çita Marin Cruise piyasasında nerede?

Çita İç Mimari, denizcilik sektörü gemi içi sabit mobilya alanında Türkiye’nin lider üreticisidir. Denizcilik sektöründe ulusal ve uluslararası projelerde gemi içi sabit mobilya üreticisi olan Çita Marin hakkında Çita Marin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çin ile konuştuk.