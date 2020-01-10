Norveç, Türk gemilerini tüketti
Türk gemi ve yatları 2019'da Rusya'dan Meksika'ya, Seyşeller'den ABD'ye, Hindistan'dan Umman'a dünyanın 136 noktasına ihraç edildi. Gemi ve yatlara en çok rağbeti Norveç gösterdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) istatistiklerine göre, gemi ve yat ihracatı 2019'da bir önceki yıla kıyasla 51 milyon 804 bin dolar arttı.
Gemi ve yat sektörünün geçen yıl yapılan 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık ihracatının 369 milyon 973 bin doları Norveç'e gerçekleştirildi. Sektörün bu ülkeye dış satımı 2018'de 185 milyon dolar seviyesinde bulunurken, geçen yıl yaklaşık 2 kat artması dikkati çekti.
Hong Kong’a ihracat 375 kat arttı
Norveç'in ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 84,3 milyon dolarla Marshall Adaları, 77,3 milyon dolarla Malta, 56,7 milyon dolarla Fransa, 48,3 milyon dolarla Hong Kong ve 38,8 milyon dolarla Singapur şeklinde sıralandı.
İhracatın değer bazında artışında ise Norveç'i dış satımı söz konusu dönemde 48 bin dolar artıran Hong Kong izledi. Hong Kong'a ihracat bu dönemde yaklaşık 375 kat arttı. Değer bazındaki artışta bu ülkeyi Fransa, Singapur, Gana ve Japonya takip etti. Türk gemi ve yatları 2019'da Rusya'dan Meksika'ya, Seyşeller'den ABD'ye, Hindistan'dan Umman'a dünyanın 136 noktasına satıldı.
İhracatın yüzde 92'sini 3 il sırtladı
İstanbul, geçen yıl gerçekleştirdiği 466 milyon 853 bin dolarlık dış satımla gemi ve yat sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'un geçen yılki dış satımı, 2018'e göre yüzde 20,5'lik azalışa işaret etti.
İstanbul'un ardından sektörden en fazla ihracat gerçekleştiren il 380 milyon 200 bin dolarla Yalova oldu. Bu ilin gemi ve yat ihracatı 2019 yılında 2018'e kıyasla yaklaşık yüzde 43 arttı.
İzmir de söz konusu dönemde ihracatını yaklaşık 3,4 kat artırarak 111,6 dolarlık dış satıma imza attı. Böylece gemi ve yat ihracatında ön plana çıkan ilk 3 il, sektörün toplam ihracatının yüzde 92'sini sırtladı.
Bursa 33,3 milyon dolar, Muğla 20,6 milyon dolar, Kocaeli 15,9 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi.
Sektörün geçen yıl toplam 34 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken bu dönemde ihracatını değer bazında en fazla artıran il ise Yalova oldu. Yalova'nın 2018'de 266,2 milyon dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat ihracatını, geçen yıl 114 milyon dolar artırması dikkati çekti.
Tablolar
TİM verilerine göre, 2018 ve 2019'da en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il şöyle (bin dolar):
İller
2018
2019
Değişim
Fark (2019-2018)
İstanbul
587.529,4
466.852,7
%-20,54
-120.676,7
Yalova
266.175,1
380.199,5
%42,84
114.024,4
İzmir
33.153,6
111.634,6
%236,72
78.481,0
Bursa
22.230,4
33.245,7
%49,55
11.015,3
Muğla
37.871,2
20.602,9
%-45,60
-17.268,3
Kocaeli
20.296,0
15.872,1
%-21,80
-4.423,9
Eskişehir
3.687,0
3.934,2
%6,71
247,2
Ankara
5.825,0
2.345,9
%-59,73
-3.479,1
Çanakkale
1.849,2
1.525,0
%-17,53
-324,2
Ordu
0,0
1.496,6
1.496,6
Zonguldak
0,0
1.054,5
1.054,5
TİM verilerine göre, aynı dönemde en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülke şöyle (bin dolar):
Ülke
2018
2019
Değişim
Fark (2019-2018)
Norveç
185.026,3
369.973,4
%99,9
184.947,1
Marshall Adaları
100.551,5
84.333,6
%-16,1
-16.217,9
Malta
67.435,4
77.296,2
%14,6
9.860,8
Fransa
16.678,2
56.679,9
%239,8
40.001,7
Hong Kong
128,9
48.272,0
%37.352,4
48.143,1
Singapur
197,6
38.815,5
%19.538,5
38.617,9
Kanada
46.091,8
38.209,4
%-17,1
-7.882,3
İtalya
79.920,1
36.537,3
%-54,3
-43.382,7
Yunanistan
33.894,1
29.533,7
%-12,9
-4.360,4
Birleşik Krallık
85.403,7
24.465,3
%-71,4
-60.938,3
TİM verilerine göre, 2009-2019 yıllarındaki gemi ve yat ihracatı rakamları ve bir önceki yıla göre değişimi ise şu şekilde (bin dolar):
Yıl
İhracat rakamı
Değişim
2009
1.831.905
2010
1.118.462
%-38,9
2011
1.321.678
%18,2
2012
811.246
%-38,6
2013
1.163.591
%43,4
2014
1.280.878
%10,1
2015
972.176
%-24,1
2016
1.338.158
%37,6
2017
1.337.960
%0,01
2018
990.521
%-26,0
2019
1.042.326
%5,2
Vira Haber
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