Norveçli Equinor Kuzey Denizi'ndeki 4 Sahasını Kapattı

Norveç’in devlet destekli enerji şirketi Equinor, Kuzey Denizi’ndeki dört petrol üretim sahasını kapattığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararı almalarının sebebi olarak Norveçli ticaret sendikası Lederne’nin uyguladığı grevi Norveç kıta sahanlığına genişletmesi gösterildi.

Şirket Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile ticaret sendikası arasında süren görüşmelerdeki ihlallere işaret ederek, bu kararı aldığını vurguladı. Equinor’un, ülkenin üçüncü en büyük petrol üretim sahası olan Johan Sverdrup'un faaliyete devam ettiği ancak, Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn ve Valemon sahalarının kontrollü bir şekilde kapatıldığı duyuruldu.

Vira Haber