Ocak-Ekim Döneminde Çin’in Gemi Üretimi %3,6 Düştü

Söz konusu dönemde, Çin'in yeni gemi siparişleri yıllık %6,6 düşüşle 19,80 milyon dwt olurken, bu düşüş Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda kaydedilen düşüş oranına kıyasla 7,4 puan daha yavaş oldu. Ekim ayı sonunda, Çinli gemi yapım şirketlerinin gemi siparişleri yıllık %10 düşüşle 70,96 milyon dwt seviyesinde yer aldı ve bu düşüş oranı Eylül ayının sonunda kaydedilen düşüş oranına göre 2 puan daha yavaş oldu.

Ocak-Ekim döneminde, Çin'in ihracata yönelik gemi üretimi toplam gemi üretiminin %91,9’unu oluşturdu.

75 büyük gemi yapım şirketinin verilerine göre, yılın ilk on ayında, söz konusu Çin gemi yapım şirketleri ilk dokuz ayda kaydedilen yıllık %1,1 artışa kıyasla yıllık bazda %0,6 düşüşle 232,1 milyar RMB (35,4 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %45,7 düşüşle 1,5 milyar RMB (230 milyon $) brüt zarar kaydetti.

Yılın ilk on ayında, Çin'in gemi üretimi, dünyadaki toplam gemi üretiminin %40,7’sini oluşturarak bu konuda liderliğini sürdürdü. Çin’i %29 ile Güney Kore ve %26,6 ile Japonya takip etti.

Vira Haber