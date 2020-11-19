İstanbul En Pahalı 100 Kent Arasında

İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Geçen yıl Hong Kong ile aynı düzeyde olan Singapur ve Osaka ise sıralamada gerilere düştü.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, Singapur'daki fiyatlar yabancı çalışanların Covid-19 salgını nedeniyle ülkeden çıkması nedeniyle düştü.

Çoğu Çin kenti de, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fiyatları artırmasından dolayı pahalandı.

EUI Dünya Hayat Pahalılığı biriminin başı Upasana Dutt "Son yıllarda genelde Asya şehirleri sıralamada başı çekiyordu, ancak salgın bu yılki sıralamayı değiştirdi" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok da listede 20 sıra birden geriledi ve 46. en pahalı şehir oldu.

EIU'nun raporu, yabancı çalışanlar için hazırlanıyor ve uluslararası şirketlerin çalışanlarının iş gezileri ve yabancı çalışanlara yönelik maaş ve masraf ödemelerini belirlemekte kullandığı verilerle hazırlanıyor.

Çoğu Çin kenti, ABD-Çin arasında tedarik zincirlerini zorlayan ve tüketici fiyatlarını artıran teknoloji savaşı yüzünden listede ön sıralara çıktı.

Listede Londra üç basamak yükselerek 20.liğe çıktı, New York ise Cenevre'yle birlikte 7. sırayı paylaştı.

BATI AVRUPA KENTLERİ ARTIK PAHALI

Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa kentleri geçen yıldan bu yana ucuzlarken, Batı Avrupa kentleri daha pahalı oldu.

En pahalı 10 kentin dördü, Zürih, Paris, Cenevre ve Kopenhag oldu.

Vira Haber