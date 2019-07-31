Ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor

Ödeme işlemlerinin tümü artık dijital ortamda yapılabilecek. Bu uygulama küçük işletmeler ve girişimciler için yazarkasa ve POS bulundurma zorunluğunu ortadan kaldıracak.

Ödeme sistemleri sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Geçen ay, "Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi" olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarını içeren bir tebliğ yayınlandı. Yeni uygulamayla işletmeler, tebliğde belirtilen ödeme kuruluşları ve bankalar, bu kurumların entegratörleri, Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) tarafından izin verilen yazılım ve cihazlar ile ödeme alma ve ödemeye ilişkin belge oluşturma işlemlerini yapabilecek. Ayrıca QR, NFC gibi yeni nesil ödeme yöntemlerine de artık resmi olarak e-arşiv ve e-fatura gibi sistemler bağlanacak.

DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Bu tebliğ sayesinde özellikle küçük işletmeler ve bireysel girişimciler artık yeni nesil ödeme yöntemleri ve bu yöntemlere entegre yazılımlar ile daha kolay ödeme alabilecek, alıcılara ve GİB gibi devlet kurumlarına satış işlemine ait belgeleri dijital ortamlarda iletebilecek. Bu durum, aynı zamanda alışverişte tahsilat süresini daha da kısaltacak. Ayrıca tüketicilerin kasa kuyruklarında daha az zaman harcamalarına ve iade gibi süreçlerin de daha kolay olmasına katkı sağlayacak. Mükelleflerin iş süreçleri, ödeme ve tahsilat süreçleri, belgelerin oluşturulma, iletilme ve muhafaza süreçleri, tebliğ ile yeni teknolojik gelişmelere uygun hale getiriliyor. Tebliğ aynı zamanda kağıt israfını ve kayıt dışı işlemleri ortadan kaldırmayı, 2023'e kadar nakitsiz toplum hedefine yaklaşmayı da amaçlıyor.

DTO’DA DENEME SÜRECİ BAŞLADI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Kamu kurum ve kuruluşlarında ve birçok oda ve borsa tarafından kullanılmakta olan ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ yani EBYS’nin 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile deneme sürecine başladığını belirterek ‘’ Şu an iki aylık deneme süresince hem yazılı, hem kâğıtta, hem de EBYS üzerinden işleyişimiz devam edecek. İki ayın sonunda her şeyin iyi gittiğine kanaat getirilirse, kâğıt kullanımını asgari seviyeye indireceğiz. Odanın önemli sarfiyat kalemlerinden biridir kâğıt. Hem ağaç fiyatı hem de maliyet olarak konuşulan bir konudur. Umarım bundan sonra çok daha az kâğıt sarfiyatıyla idare edebileceğiz” açıklamasını yaptı.

Sistem, 1 Eylül itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Vira Haber