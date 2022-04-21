ODEMED Mezunları İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) Ataköy’de iftar verdi. Denizcilik sektörü temsilcileri ile eski ve yeni mezunların bir araya geldi.

'Yaşasın Ortaköy, Ortaköy Yaşasın’ diyen ODEMED Mezunları kardeşlik, dostluk ve özlemi gidermek için iftarda bir araya geldi. ODEMED Yönetim Kurulu başkanı Teoman Mustafa Akyol, bizlerle aynı masaları paylaşan tüm mezunlarımıza teşekkürlerimizi sunar, en kısa sürede tekrar aynı masalarda buluşmayı diliyorum dedi.

