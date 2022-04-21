Eayk - Çeşme Marina Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Yapıldı

Yarışın ilk günü EAYK Komodoru Akif Sezer’in brifing açılışı ve devamında Başhakem Eşref Uzun’a devretmesi ile başladı. Brifingde verilen bilgilere göre, kararsız rüzgar sebebiyle tüm gruplar için belirlenen Coğrafi 5 rotasında yarışmak üzere ekipler start hattında yerini aldı. Parkurda 11:30’da planlanan yarışın startı, havanın değişkenliğiyle beraber 13:00 civarında alınabildi.

Tek yarış ile ilk günü tamamlayan ekipler, ikinci gün sabahı brifing ardından üçgen rotada yarışmak üzere start hattında yerlerini aldılar. Değişken rüzgar sebebiyle Hakem Kurulunun yapmış olduğu değişiklik üzerine Coğrafi – 2 rotası uygulandı. Orsa rotasında yarışan ekipler belirtilen finish saati 17:00’den itibaren dönüşlerine başladılar.

Yağmur Sebebiyle Ödül Töreni Mayıs Ayağına Ertelendi

Kokteyl ve ödül töreni için Çeşme Marina Kepler Marin’de bir araya gelmesi planlanan ekipler, yağmur sebebiyle iptal edilen törenin bir sonraki yarış ayağına ertelendiği şeklinde bilgilendirildi.

IRC-A0 sınıfında ARKAS COMET-A, IRC-A1 sınıfında NOX, IRC-A2 sınıfında KIRMIZI-1, IRC-A3 sınıfında YEDİÇERİLER, IRC-B1 sınıfında PRIME TIME, IRC-B2 sınıfında ANKARA YELKEN KULÜBÜ-KAIROS ve Destek Sınıfında DUYGU-7 tekneleri birinci oldu.

Bir sonraki yarış ayağı 21-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

