Önce Batıp Sonra Donan Tek Yat: Mar Sem Fim

Brezilyalı ünlü gazeteci ve girişimci João Lara Mesquita'ya ait olan yatta, dört kişilik mürettebatla Antartika kıyısı ile ilgili bir belgesel çekiliyordu. Mürettebattan birinin anlattığına göre, alabora olduğunda saatte 100 kilometre hızla giden rüzgar yüzünden hırçın dalgalar tekneyi bir uçtan bir uca savuruyordu; tıpkı rodeo oyunlarındaki gibi!

İKİ GÜN SÜREN MÜCADELE

Tekne buz tuzağına düşünce, mürettebat, telsizle Bahia Fildes'te bulunan Şili donanmasına yardım çağrısında bulunarak kendilerini kurtarmalarını istedi. Kaza kamuoyunda da duyulmuştu. Şili Devlet Başkanı Eduardo Frei Montalva, belgeselcilerin kurtarılması için harekete geçti ve kurtarma operasyonu için tüm imkanların seferber edilmesini emretti. Şili kurtarma ekibi, gemiyi kurtarmak için bir süre hava şartlarının yeterince düzelmesini beklemek zorunda kaldı. Araştırmacılar sonunda zarar görmeden kurtarıldı ama operasyon iki gün sürmüştü.

BİR YIL BOYUNCA KURTARILAMADI

Olay sırasında yatta olan João Lara Mesquita bloğunda konuyla ilgili şunları kaleme almıştı:

"Güçlü rüzgarlar ve yüksek dalgalar nedeniyle bot üzerimize doğru gelmeye başladı. Tekneyi kahramanca tahliye ettik. Dalgaların 1,5 metrenin üzerinde olması ve rüzgarın 40 mil hızda esmesi tekneyi bir uçtan bir uca fırlattı. En sonunda Şilili donanma güçleri bize ulaşarak kurtardılar."

Mürettebatın böyle bir fırtınadan tek parça halinde dönmelerine karşın, gemi kurtarılamamıştı. Gemiyi fırlatan dondurucu soğuk su, tekneyi dondurdu ve geminin gövdesini ortadan ikiye böldü. Bu olağanüstü olayın sebebi, geminin basın yüzünden sıkışmasıydı. Soğuk deniz en sonunda geminin gövdesini savurarak sığ körfeze fırlattı. Tekne suyun yaklaşık 9 metre dibine battı, 2013'ün başlarında kurtarılana kadar, neredeyse bir yıl boyunca yukarıdan da görünür şekilde bu halde kaldı.

DENİZİN DİBİNDEKİ DEV HAYALET

Batık geminin görüntüsü dev bir hayalet gibiydi ve buz cehenneminin içinde oldukça ürkütücü görünüyordu. Kazazede yatın bu şekilde bir sanat eserini andırdığını ve böyle kalmasının daha uygun olduğunu söyleyenler de olmuştu.João Lara Mesquita, güzel havanın da yardımıyla, batık gemisini kurtarmak için dönüş yolculuğunu bizzat yönetti. Tekneye dalgıçlar gönderdi, yatı karaya çekmek için özel ekipmanlar kullanılmıştı. 1 yıla yakın su altında kalan geminin güvertesi yavaş yavaş yukarı kaldırıldı. Araştırmacıların ekipmanlarını kurtardığı yerde, bot da kıyının gerisine çekildi.Mar Sem Fim gerçi 700.000 dolara sigortalanmıştı; ancak 10 aydır batık olan geminin kırık güvertesinin zararı öyle gösteriyordu ki, tamir edilmekten çok daha fazlasını gerektiriyordu. Macera ve tehlike işlerinin bir parçası olan belgeselciler için, bu kaza uzun süre hafızalarından silinemeyecek bir deneyim olmuştu.

Vira Haber