Tersan, 100. Projesi Olan Fabrika Balıkçı Gemisini Suya İndirdi

Marinteknikk tarafından tasarlanan gemi, Atlantic’te balıkçılık faaliyetleri yürütmek üzere inşa ediliyor. Longlining tipi avlanma kabiliyetinin yanında, gemide zorlu hava koşullarında dahi avlanmayı sağlayacak bir “moonpool” avlanma havuzu bulunacak. Gelişmiş fabrika tesisleri ile donatılacak gemi, günde 30 tona kadar balık işleme kapasitesine sahip olacak.

60,5 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemi, derin okyanus balığı türlerini avlamak üzere tasarlandı. Yanmar 6EY26W ana makine ile donatılacak gemi 30 kişilik mürettebat için konforlu yaşam alanlarına sahip olacak. Argos Helena, Ervik Havfiske için bugüne kadar Tersan Tersanesinde inşa edilen 6. Gemi. Geçtiğimiz yıl teslim edilen Froyanes Junior ve Vestkapp ‘ın da içlerinde olduğu ilk 5 gemi, Atlantic ‘te başarılı şekilde balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Tersan Tersanesi Genel Müdür Mehmet Gazioğlu değerli iş ortakları Ervik Havfiske için 6. Gemiyi inşa ediyor olmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi. “2011 yılında Norveç’e teslim ettiğimiz İlk anahtar teslim gemimizin sahibi olan Ervik Havfiske, bu teslimat ile İskandinavya Balıkçılık sektörüne girişimizin anahtarı olmuştu. Yıllar içinde büyüyüp gelişerek, 6. Gemi ile taçlanan bu iş birliği Tersan Tersanesi için her zaman öncelikli bir öneme sahip olacaktır”

Vira Haber