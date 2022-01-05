Onlarca Göçmen Akdeniz Petrol Platformuna Sığındı

Kurtarma ekipleri, 65-70 kişinin ‘bütün gece bekledikleri’ bir Shell petrol platformunda olduğunu söylüyor.

Enerji devi Shell ve bir kurtarma yardım kuruluşu, Akdeniz’i geçmek isteyen 70 kadar göçmenin Tunus makamlarına teslim edilmeden önce bir petrol platformuna sığındığını söyledi.

Kurtarma gemisi Louise Michel Salı günü yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarında sürüklenen ahşap bir tekneden 31 kişiyi kurtardığını ve üzerine tırmandıkları Shell petrol platformunda “başka bir 65-70 kişinin bütün gece bütün gece beklediğini” duyurdu.

Tunus’taki Shell, belirsiz sayıda göçmenin Tunus kıyılarının yaklaşık 120 km (75 mil) açığında bulunan Miskar platformuna Pazartesi günü Tunus saatiyle 20:00’de (19:00 GMT) ulaştığını doğruladı.

Şirket, Tunus makamlarını bilgilendirdiğini belirterek, “Göçmenlere yardım edildi ve su, yiyecek ve kuru giysi sağlandı” dedi.

Açıklamada, “Göçmenler 4 Ocak 2022’de Tunus saatiyle 14:00 civarında güvenli bir şekilde Tunus Donanması gemisine nakledildi” diye ekledi. Louise Michel, sponsorlarından biri olan anlaşılması zor İngiliz sanatçı Banksy tarafından dekore edilmiş 30 metrelik (98 fit) eski bir Fransız donanma gemisidir.

Her yıl on binlerce göçmenin genellikle sızdıran ve aşırı kalabalık teknelerle Avrupa’ya ulaşmaya çalışması nedeniyle, Akdeniz’de faaliyet gösteren birkaç kurtarma gemisinden biridir .

Operatörler bunun tehlikeli olabileceği konusunda uyarsa da, mahsur kalanlardan bazılarının açık deniz petrol platformlarına sığınması alışılmadık bir durum değil.

BM mülteci ajansına (UNHCR) göre, geçen yıl İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs ve Malta’ya deniz yoluyla 115.000’den fazla insan gelirken, yaklaşık 1.800 kişi öldü veya kayboldu.