Otomobil Taşıyan Gemi İran Açıklarında Battı
Dubai merkezli nakliye ve kargo şirketi Salem Al Makrani, filodaki gemilerinden birinin İran açıklarında battığını duyurdu. Otomobil taşıyan geminin olumsuz hava koşulları sebebi ile battığı söylendi.
İngiliz haber ajansı Reuters, geminin batma anının görüntülerini paylaşırken, İranlı yetkililerin duruma müdahale ettiğini aktardı. Gemideki 30 mürettebat için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "16 kişi denizden kurtarıldı ve 11 kişi de sandalda bekliyor. İki kişi halen denizde" denildi. Şirket, geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla battığını açıklarken, Assaluyeh liman müdürlüğüyle iletişim halinde olunduğunu duyurdu. Bahreyn havadan kurtarma görevlilerinin de bölgede olası bir müdahale için bulunduğu belirtildi.
BÖLGEDE RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR
İran haber ajansı IRNA, 30 mürettebatın 29'unun kurtarıldığını açıklarken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaştığını aktardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, batan geminin otomobil taşıdığını aktardı.
BAE MÜRETTEBATI KURTARMAK İÇİN GEMİ GÖNDERDİ
Dubai merkezli Salem Al Makrani Kargo Şirketi, gemilerinden birinin İran kıyılarında battığını ve İranlı yetkililerin 30 mürettebatı kurtarmak için bir gemi gönderdiğini doğruladı.
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