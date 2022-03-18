Dört Adet 12m Yuka RIB Aynı Anda Yapım Aşamasında

İlk Yuka 363 modeli deneyimli bir yabancı müşteri için geliştirildi ve serinin altıncı gövdesi Nisan 2022’de teslimatı yapılmak üzere son aşamaya gelmiş durumda. Yedinci ve sekizinci gövdeler Mayıs ayında teslim edilecek. Dokuzuncu gövdenin ise planlanan teslimat tarihi Haziran 2022.

Ödüllü Türk yat tasarımcıları Cana Gökhan & Fatih Sürekli tarafından tasarlanan dış tasarıma sahip olan RIB 363 model, Red Yacht Design'ın ellerinde "Süper, Şık ve Seksi" olması için şekillendi. Yuka 363 “RIB bot” tersanenin genlerindeki “hız ve denizcilik” ruhunu yansıtıyor. RIB botun zamansız tasarımıyla sağlam bir silueti var. İçeride, ise sahibinin arzusuna göre şekillendirilmiş seçenekler sunuyor.

Yurtdışına satışı yapılan ilk RIB özel sürat teknesi, 2018 yılının başlarında sahibine teslim edilmişti. Serinin onuncu gövdesi ise sahibini bekliyor. Omurga döşeme işlemi 2022 Nisan ayının ortalarında başlayacak ve 2022 Temmuz ayının sonunda, yeni müşterisine teslim fırsatı bulacak.

Gövdesi ve güvertesi, hafiflik ve en yüksek performans hızlarını sağlayacak fiber Vinylester reçine infüzyon sistemi ile üretilmektedir.

Dış güvertesi, bir beach club, bir lounge alanı, bir bar ve yemek alanı ile kıç platform gibi çok işlevli alanları bir araya getiriyor ve güneşlenme terası da bulunuyor. Sahip olduğu özellikler bu günlük tekneyi modern bir klasik haline getiriyor.

Yuka 363 model RIB botlar, standart olarak ikiz Mercury 400R veya Mercury 450R dıştan takma motorlar kullanıyor ve yüksek hızlarda stabil ve denizci karakteristikleri ile müşterilerinin beğenisini kazanıyor.

Yuka Yat Tersanesi kurucu Kerem Tuncer, “Zarif, işlevsel tasarım, yapmaktan gurur duyduğumuz klasik tekne deneyimimiz ile RIB bot bir sentezi özetliyor” diyor. "Geçmişte farklı teknelerde Red Yacht Design tasarım grubuyla birkaç kez çalıştıktan sonra, müşteriye yüksek kaliteli, güzel hazırlanmış tekne serisi sunmak için mümkün olan en iyi ekibi oluşturduğumuzdan eminim." dedi.

Yuka Yat Tersanesi, 2009 yılının başlarında Offshore yarış teknesi inşa etmeye başladı. Daha sonrasında ise ürettiği klasik günlük gezi tekneleri adından söz ettirmeye başladı. Gövde, güverte, üst yapı ve krom parçalar, kendi bünyesindeki kompozit, ahşap imalat, mekanik sistemler ve kaplama uzmanları tarafından Yuka Yat Tersanesi çeşitli departmanlarda yapım aşamasında başarılara imza atıyor.



