Otonom gemi projelerine hibe desteği

Kongsberg, otonom gemi (AUTOSHIP) projesi için AB Horizon2020 programından 20.1 milyon Euro (200 milyon NOK) destek aldı. Bu destek, AB'nin bugüne kadar Horizon2020 programından verilen en büyük hibelerden birisi oldu. Projeye Norveç Araştırma Konseyi de destek veriyor. Alınan bu destek ile iki gemi otonom teknoloji ile donatılacak. Donatılacak iki gemiden biri olan Eidsvaag Pioneer, Norveç kıyısı boyunca balık yemlerinin balık çiftliklerine taşıdığı savunmasız fiyort alanlarında faaliyet gösteriyor.

7.500 kamyon yoldan çekiliyor

Otonom teknoloji ile donatılacak diğer gemi, Blue Line Logistics, NV'ye ait bir Belçika palet mekik mavnası. Avrupa'da iç su yollarında kullanılacak yeni teknoloji ile birlikte büyük çevresel kazanımlar elde edilmesi bekleniyor. Operasyon ile birlikte özerk bir mavnanın her yıl yollardan yaklaşık 7.500 kamyon çekmesi bekleniyor. Böylece hem trafik sıkışıklığında hem de emisyonlarda azalma sağlanacak.

Kongsberg Denizcilik CEO'su Egil Haugsdal konuyla ilgili açıklamasında,''AUTOSHIP projesi ile gelecek kuşak otonom gemilerin inşasını hızlandıracağız. Önümüzdeki beş yıl içinde AB'de otonom nakliyeyi ticarileştirmek için bir yol haritası oluşturacak olan konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu önemli bir potansiyele sahip bir pazar.Karadan birkaç gemiyi uzaktan işletmenin mümkün olduğunu göstereceğiz'' ifadelerini kullandı.

Kongsberg Digital CEO'su Hege Skryseth ise açıklamasında: "Projenin amacı; tamamen otonom navigasyon sistemleri, akıllı makine sistemleri, kendi kendine teşhis, prognostik ve operasyon planlaması ile bağlantılı önemli teknolojiyi test etmek ve daha da geliştirmektir. Ayrıca önemli bir siber güvenlik seviyesi entegre etmek, otonom gemilerin güvenli ve optimum şekilde çalışmasını sağlamak ve test etmek için bulut tabanlı iletişim sistemleri ve gelişmiş simülasyonlar geliştirerek katkıda bulunacağız” dedi.

Vira Haber