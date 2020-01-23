Mystic Cruises, 4 kutup keşif gemisi siparişi verdi

Dört gemi, 2023'te eski Estaleiros Navais de Viana do Castelo tersanesinden teslim edilecek. Yolculuk sınıfına ait olan dört kutup keşif gemisi, Kutup Koduna (buz sınıfı) dayanarak inşa edilecek ve hibrit tahrik sistemi ile donatılacak. Her biri 200 yolcu ve 112 mürettebatı barındırabilecek kapasiteye sahip olacak.

Mystic Cruises'ın uluslararası lüks kruvaziyer segmentinde genişleme planlarını uyacak şekilde gemiler sipariş verildi. Bu dört yeni gemi World Traveller, World Seeker, World Adventurer ve World Discoverer olarak adlandırılacak ve Mystic Cruises'ın, ABD markası Atlas Ocean Voyages’i için faaliyet gösterecek.

Kongsberg, hibrit şaft jeneratörleri (HSG) ve motorların değişken hızlarda çalışmasını sağlayan ve verimliliklerini en üst düzeye çıkaran düşük voltajlı AFE SAVeCUBE güç elektrik sistemine sahip gemiler için sevk desteğini sağlayacak.

Vira Haber