Panama Kanalı, LNG Geçişinde Yeni Bir Rekor Kırdı

Panama Kanalı, Ocak ayında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hareketi için yeni bir rekora imza attı.

Otoriteler geçtiğimiz ay Panama Kanalı’ndan 6.74 milyon ton ağırlığındaki Neopanamax kilitlerinden toplam 58 gemi geçtiğini açıkladı. Bu veriler, Ocak 2020'de kanaldan geçen 54 LNG tankeri ve geçen yıl Kasım ayında kaydedilen 6,23 milyon tonla karşılaştırıldığında Panama Kanalı’nın yeni bir kilometre taşına ulaştığını gösteriyor.

Panama Kanalı Otoritesi, faaliyetlerinde daha fazla esneklik ve değişen piyasa koşullarına cevap verme yeteneği sağlayan bir dizi düzenleme yaptıklarını da belirtti. Ocak ayında Transit Rezervasyon Sisteminde daha fazla iyileştirme yapıldı ve Neopanamax gemilerinin kullanabileceği alan, transitten önceki 96 saat içinde açık artırmaya çıkarıldı. Panama Kanalı, taşındıktan sonra bu tür 25 açık artırma düzenledi ve bunlardan dokuzu LNG taşıyıcılarına verildi.