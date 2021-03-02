Güney Kore, 2030 Yılına Kadar Dünyanın En Büyük Offshore Rüzgar Çiftliğini Kurmayı Planlıyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından duyurulan girişim, ülkenin güneybatı sahilinde Shinan açıklarında bir rüzgar çiftliğinin inşasını içeriyor.

Rüzgar çiftliğinin ülkenin rüzgar gücü kapasitesini 2030 yılına kadar 16,5 gW'a çıkarması planlanıyor. Projeyi desteklemek için Kepco, SK E&S, Hanwha E&C, Doosan Heavy Industries, CS Wind ve Samgang M&T gibi şirketler gönüllü oldu.

Başkan Moon, projenin ülkenin çevre dostu enerji değişikliği çabalarını hızlandıracağını ve karbon nötrlüğüne daha güçlü bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacağını söyledi. Güney Kore'nin 2050 yılına kadar karbon nötr bir hedefle fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak amacıyla oluşturduğu Yeşil Yeni Anlaşma stratejisi geçtiğimiz sene tanıtılmıştı.