Tamer Kıran, Gemi Brokerleri Derneği’nin Konuğu Oluyor
Gemi Brokerleri Derneği bugün Instagram hesabından Tamer Kıran ile bir canlı yayın gerçekleştirecek.
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Gemi Brokerleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile bir röportaj gerçekleştirilecek.
Derneğin Instagram hesabı üzerinden bugün saat 17:00’da başlayacağı duyurulan röportaj canlı olarak yapılacak.
Gemi Brokerleri Derneği'nin Instagram hesabı şöyle: https://www.instagram.com/gemi_brokerleri_dernegi/
Vira Haber
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Etiketler : imeak dto, gemi brokerleri derneği, tamer kıran
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