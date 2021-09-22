Petrol Ofisi MUSE Creative Awards 2021'de 13 ödül aldı

Petrol Ofisi, International Awards Associates tarafından düzenlenen MUSE Creative Awards 2021'de 13 ödül aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel prestije sahip MUSE Creative Awards 2021'de markaların reklam, pazarlama, dijital medya gibi alanlarda gerçekleştirdiği yaratıcı fikirler ve tasarım çalışmaları değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

MUSE Creative Awards 2021 jürisi, yaptığı değerlendirmede Petrol Ofisi'nin 4 projesini 13 farklı kategoride ödüle layık gördü. Petrol Ofisi, Altınordu Oyun Kit Tasarımı, İTÜ Çekirdek Sosyal Sorumluluk Projesi, Özel Günler İçerik Serisi ve Sosyal Lig Fantezi Futbol Uygulaması ile 7 'Platinium' ve 6 'Gold' ödül aldı.

Açıklamda görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, dijital medyayı etkin ve güçlü şekilde kullanan markalardan biri olduklarını belirterek, 'Bu iletişimi en doğru zamanlama, kanallar, içerik, çizgi ve renklerle gerçekleştiriyoruz. İletişim kanallarının efektif kullanımına da büyük özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda dijital medyayı da etkin ve güçlü şekilde kullanan markalardan biri konumundayız.' ifadelerini kullandı.

Vira Haber