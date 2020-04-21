Petrolde Tarihi Düşüş! Güncel Petrol Fiyatı Ne?

Petrol fiyatları tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. ABD gösterge Mayıs vadeli petrol kontratları son işlem gününe girerken, Pazartesi günü ABD'de depolama tanklarının büyük bir hızla doldurulduğu bir durumda tarihinde ilk defa sıfır seviyesinin altına indi.

VARİL BAŞINA EKSİ 40'I GÖRDÜ

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü tarihte daha önce eşi benzeri görülmemiş bir biçimde aşağı yönlü hareket ederek varil başına eksi 40.32 dolara kadar indikten sonra 1 dolar civarında işlem görüyor.

Fakat işlem hacmi 60 kat daha çok olan Haziran vadeli kontrat varil başına 21 doların üzerinde seyrediyor. Mayıs ve Haziran vadeli kontratların fiyat farkı, yakın vadeli kontratta ham petrolün fiziksel teslimatını alacakların, rafinerilerin üretimi durdurduğu bir zamanda, depolama kapasitelerinin de dolmasıyla, bu petrolü koyacak depo bulamayacaklarına dair yükselen korkuyu gösteriyor.

DEPOLAYACAK YER KALMADI

Koronavirüsün ABD ekonomisini ve dünya ekonominin neredeyse tamamını durma noktasına getirmesi ile birlikte, petrol işleyicileri eskiye nazaran çok düşük oranlarda ham petrol kullanıyor. Bunun neticesi olarak piyasada kalan çok büyük miktarda kullanılmamış petrol sebebiyle, Amerikan enerji şirketlerinde bu petrolü saklayacak depo kalmıyor. Petrolü depolayacak yer olmadığı için de hiç kimse vadesi dolmaya yaklaşan kontratı almak ya da bulundurmak istemiyor.