Pınar Kalkavan Sesel'den 23 Nisan Mesajı

Kosder Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel'in mesajı şu şekilde:

“İstiklâl mücadelesinin tezahürü olan Meclisimizin açılışı, aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize milli değerlerimizi hatırlatmak suretiyle önemli sorumluluklar yüklemiştir.”

Türk demokrasi tarihi ve milli mücadelemizin seyri açısından büyük bir öneme haiz 23 Nisan 1920 tarihi, vatanın bölünmez bütünlüğü ve ulus özgürlüğünün yüce Türk halkının himayesinde tesis edilmesinin önünü açmıştır. 16 Mart 1920’de İngilizlerin İstanbul’da Mebusan Meclisi’ni basıp bazı milletvekillerini tutuklamasının ardından, 19 Mart 1920’de kahramanca bir genelge yayınlayarak Meclis’in Ankara’da toplanacağını ifade eden Gazi Mustafa Kemal bu kutlu günü daha önceden dosta ve düşmana karşı adeta korkusuzca duyurmuştur.

İstanbul’u işgal altında tutan itilaf devletlerinin tüm zorbalıkları, baskıları ve engellemelerine rağmen Ankara’ya ulaşan mebuslar; Gazi Mustafa Kemal önderliğinde topyekün verilen bir bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Büyük Millet Meclisi’ni 23 Nisan 1920’de açarak Türk milletinin egemenliğini sadece işgalci güçlere değil tüm dünyaya ilan etmiştir.

23 Nisan 1929’da çocuklara armağan edilen ‘Özgürlük Bayramımız’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiş ve geleceğimize ışık tutacak çocuklarımız için de büyük bir dönüm noktası olmuştur. İstiklâl mücadelesinin tezahürü olan Meclisimizin açılışı, aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize milli değerlerimizi hatırlatmak suretiyle önemli sorumluluklar yüklemiştir. Demokrasi, özgürlük ve milli mücadele ruhunu şiar edinen, çağın gerekliliklerini yerine getirecek, geleceğimizi bugünümüzden daha iyi inşa edecek çocuklarımızın ve tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclis’in bütün mebuslarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber