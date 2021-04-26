Devlet 3 Ay Daha Destekleyecek

Koronavirüsün istihdama olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Nisan 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart'ta sona ermiş, uygulamadan yaklaşık 3 milyon 850 bin kişi yararlanmıştı. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere alınan uzatma kararı, tüm sektörleri kapsayacak.

3 milyondan fazla kişi faydalandı

Çalışanların ve iş verenlerin pandemi döneminden olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararını değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel, “Bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması yönündeki kararla işçi mağduriyetlerinin Haziran ayına kadar önüne geçilmiş oldu. Kısa çalışma ödeneği süresinin dolmasıyla yaklaşık 1 milyon 139 bin çalışanın bir kısmının ücretsiz izne geçirilme durumu mevcuttu. Alınan uzatma kararı çalışanlara bu zor dönemde nefes aldıracak.” bilgisini verdi.

Hatalı veya yanlış belge veren faiziyle geri ödeyecek

Kanunda pandemi dolayısıyla getirilen kısa çalışmanın Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran'a kadar uzatılma yetkisi bulunuyordu. Uzatma işlemi bu yetki kapsamında kararname ile gerçekleşecek. Uzatma kararından, daha önce kısa çalışma başvurusu yapmış işyerlerince İŞKUR'a bildirilen listelerdeki çalışanlar yararlanacak. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Vira Haber