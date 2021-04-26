Global Yatırım Holding, Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

Bedelli sermaye artırımına gitme kararı alan GYH, bu yolla daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşacak.

Borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında Global Liman İşletmeleri’nin (GLİ) 250 milyon dolar tutarındaki Kasım 2021 vadeli Eurobond refinansmanı için Artırma Süreci (Dutch Auction) de tamamlandı. Süreç sonunda, 49,7 milyon dolar nominal bedelli Eurobond’u geri alarak iptal eden GLİ, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya geldiğini duyurdu.

Öte yandan Naturelgaz halka arzında, GYH’ye ait olan payların satışından elde edilen 127.627.581 TL’lik brüt gelir de borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında değerlendirildi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH) 2021 yılını borçları bitirme yılı ilan etti. Bu strateji doğrultusunda art arda önemli adımlar atan GYH, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

GYH tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 22 Nisan tarihli yönetim kurulunda “Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket’in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL’ye artırılması” kararı alındığına yer verildi.

DAHA İSTİKRARLI SERMAYE YAPISINA KAVUŞACAK

KAP’a yapılan açıklamada bedelli sermaye artırımına ilişkin Global Menkul Değerler AŞ’nin yetkilendirildiği duyurulurken, Çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL’ye artırılması için gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Kısa ve uzun vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için etkili adımlar atan GYH, sermaye artırımı ile likidite pozisyonunu güçlendirecek. Şirket bedelli sermaye artırımı ile daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşacak.

GLİ EUROBOND İÇİN ALTERNATİF SÜRECİ BAŞLATMIŞTI

GYH iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding Plc’nin %100 bağlı ortaklığı GLİ de, borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında attığı adımları sürdürüyor.

Port Akdeniz’in 140 milyon dolar karşılığında Katar merkezli QTerminals’e devriyle buradan elde edilen gelir ile 250 milyon dolar tutarlı ve Kasım 2021 vadeli Eurobond’un refinansmanının önemli bir kısmını karşılamıştı. Daha önce kalan kısmın refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam eden GLİ, Artırma Sürecine ilişkin teklif alımını 16 Nisan 2021 tarihinde tamamladı. 49,7 milyon dolar nominal bedelli Eurobond’u makul piyasa şartlarında geri alan ve iptal eden GLİ, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya geldiğini duyurdu.

Öte yandan Naturelgaz halka arzında da GYH’ye ait olan payların satışından elde edilen 127.627.581 TL’lik brüt gelir de borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında değerlendirildi.

Vira Haber