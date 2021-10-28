Pınar Kalkavan Sesel'den 29 Ekim mesajı

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel'in mesajı şu şekilde:

İstiklal Savaşımızın kazanılmasıyla birlikte ayağa kalkan aziz milletimiz; tarih boyunca hür ve bağımsız olarak var olacağını bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen bu zafer; aynı zamanda kutlu bir günün Türk milletine hediye edilmesine vesile olmuştur. Milletimizin en büyük kazanımı ve yeniden doğuşumuzun nişanı olan Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923’te kabul edilerek; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ilan edilmiştir. Eşitlik ve özgürlük kavramlarının Anadolu topraklarında gür bir sesle dile getirilmesinin önünü açan Cumhuriyetin ilanı; ulusumuzun ve aydınlık geleceğimizin temel yapı taşını oluşturmaktadır. Demokrasinin, bilimin ve aklın ışığında bizleri ileriye götürecek yegâne değer olan Cumhuriyet, milletimizin en önemli pusulası olmaya devam edecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü münasebetiyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, halk iradesinin üstünlüğü ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

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