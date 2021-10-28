“Türkiye Cumhuriyeti asırlar boyunca yaşayacaktır”

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün mesajı şu şekilde:

"Kurtuluş Savaşı ile işgal kuvvetlerine karşı zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, bugün 98 yıllık asırlık bir çınar oldu. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, 85 milyonu ortak sevinç ve hedef doğrultusunda aynı göğün altında, aynı toprağın üstünde buluşturuyor.

Saltanatın kaldırılmasının ardından yönetim şekli olarak Cumhuriyetin seçilmesi, halifeliğin kaldırılması, kadınlara eşit vatandaşlık hakkı getiren Medeni Kanun’un kabulü, harf devrimi ile eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, laikliğin benimsenmesi ile Türkiye, uygar ülkeler safında en önde yer almıştır. Büyük Önder Atatürk’ün sözleriyle Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Kadınlar oy kullanma, söz söyleme, eşit miras hakkından yararlanmış, çocuklar ücretsiz eğitim hakkından yararlanarak okuma ve eşitlik fırsatına kavuşmuştur. Dünyada birçok ülke, bağımsızlık ve kalkınmada Cumhuriyetimizi örnek almıştır.

Cumhuriyetin başlattığı bağımsızlık doğrultusundaki ekonomi politikalar ile Türkiye, basit bir tarım toplumu olmaktan çıkıp, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, fazla üretimi yurtdışı pazarlara satan bir sanayi ülkesi olarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmeyi başarmıştır. 1925 yılında 200 milyon doları ancak bulan ihracatımızın bugün 200 milyar doları aşması, Cumhuriyetin kurduğu altyapı ile mümkün olmuştur. Cumhuriyetin Türk denizciliğine en büyük armağanı, Kabotaj Kanunu ile ülkemiz limanlarımız arasında sadece Türk bayraklı gemiler ile taşımacılık yapılması kararıdır. Atatürk’ün derin öngörüsü ile denizcilikte başlayan atılım sayesinde Türk deniz filosu Akdeniz’in en güçlü deniz filolarından biri olmuştur.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularını saygı ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin nice yüzyıllar göreceğine inancımızı belirtiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun."

Vira Haber