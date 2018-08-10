Plajlardaki yosuna karşı bariyerli önlem

Quintana Roo eyalet yönetiminin çevreden sorumlu yetkilisi Alfredo Arellano Guillermo, ilk kez denenecek ve yosunların kıyıya ulaşmasını önlemesi hedeflenen bariyerlerin gelecek haftaya kadar yerleştirilmesini ümit ettiğini belirtti. Denize kurulacak bariyerlerin Cancun sahillerinin ekolojik dengesini koruması ve bölgedeki otellerin turizm gelirini artırması öngörülüyor.

Bariyerlerin maliyetinin 200 milyon Meksika pesosu (yaklaşık 10,5 milyon dolar) olacağı açıklandı.

Yetkililer, bariyerlerin deniz faunası ve ticari gemiler için risk arz etmediğini belirtti.

Vira Haber