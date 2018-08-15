Type 31e fırkateyn programı askıya alındı

Birleşik Krallık savunma bakanlığının “düşük maliyetli” Tip 31 firkateyn satın alma projesini teklifleri değerlendiren Savunma Ekipmanı ve Destek Ofisi (Defence Equipment and Support office /DE & S) durdurdu. Ofis “uyumlu teklif” eksikliğini durdurma gerekçesi olarak açıkladı.

Birleşik Krallık savunma bakanlığı ise, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Kraliyet Donanması'nı büyütmek için beş yeni Tip 31e fırkateyninin ilk grubunu tedarik etme planlarımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Biz hala 2023'te teslim edilecek ilk gemiyi istiyoruz ve endüstrinin, belirlediğimiz fiyat etiketi içinde teklif sunma zorunluluğunu yerine getireceğinden eminiz. Bu, daha geniş bir tedarik sürecinin erken bir sözleşmesidir ve öğrenilen dersleri dahil edeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede yeniden başlayacağız, böylece program hızda devam edebilir. ”

2017'de Tip 31 programını açıklayan Bakanlık, beş firkateynin ilk partisinde her bir gemi için 250 milyon Pound’luk fiyat sınırı belirledi.

Tip 31 yapımı için bilinen iki yarışmacıdan biri Leander olarak bilinen tasarım önerisiyle Cammell Laird ve BAE Systems takımıydı. Diğeri ise Babcock yönetiminde Arrowhead 140 tasarımını kurdu.

Vira Haber