Türk Loydu’ndan Slovakya çıkarması

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu başkanlığındaki Türk Loydu heyeti Slovakya Denizcilik İdaresi'ni ziyaret ederek, Türk Loydu'nun Avrupa Birliği nezdindeki tanınma başvurusunu ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Bratislava'da biraraya geldiler.

Slovakya Denizcilik İdaresi Başkanı Josef Mrkva ve Kıdemli Devlet Danışmanı Kaptan Jan Konecny, toplantı sırasında Türk Loydu'na her zaman güvendiklerini ve gelişimini yakından izlemeye devam ettiklerini ifade ederek; "Türk Loydu'nun AB nezdindeki başvurusuna Slovakya Devleti olarak en güçlü şekilde destek olmaya devam edeceklerini" belirttiler.

Slovak Devleti'nin Türk Loydu'na olan desteğine teşekkür eden Cem Melikoğlu, en kısa zamanda tanınma sürecinin tamamlanmasını ümit ettiklerini belirttiler.

Türk Loydu'nun stratejik amaçlarından birisi olan Avrupa Birliği tarafından tanınması sürecinde, Avrupa Birliği üyesi olan Slovakya Devleti sponsor ülke konumunda bulunuyor.

Vira Haber