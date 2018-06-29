Polonya ABD’den LNG alacak

Polonyalı devlet enerji şirketi PGNiG, Polonya'nın Rus doğal gazına bağımlılığını sonlandırma çabaları kapsamında ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için iki Amerikan şirketi US Port Arthur LNG ve Venture Global LNG ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

20 yıl süreli imzalanan anlaşma kapsamında PGNİG, US Port Arthur LNG ve Venture Global LNG şirketlerinden 100 milyar metreküpten fazla LNG satın alacak.

US Port Arthur LNG ve Venture Global LNG şirketleri Meksika Körfezi'nde 2022 ve 2023'te tamamlanması beklenen LNG terminalleri inşa ediyorlar. Terminallerin kurulumları tamamlandığında PGNİG yılda 5.5 milyar metreküp LNG satın alımına başlayacak.

Polonya doğal gaz ihtiyacını beş yıl içinde kendi kaynaklarından, ABD’den LNG formunda ve Norveç’ten Baltık Boru Hattı yoluyla karşılamayı hedefliyor. Böylece 2022 yılından sonra Rusya’dan gaz alımına son vermeyi planlıyor.

Vira Haber