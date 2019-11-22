Polonya Rusya’dan doğalgaz alımını sonlandırıyor

Polonya kamu enerji şirketi PGNİG, Rus kamu enerji şirketi Gazprom ile 2022 yılı sonunda sona erecek olan ve Yamal Anlaşması olarak bilinen doğalgaz alım anlaşmasını yenilemeyeceklerini açıkladı.

Polonya yılda 15 milyar metreküp olan doğalgaz tüketiminin 10 milyar metreküpünü Gazprom’dan satın alıyor. 2022 yılı sonrası Polonya gaz ihtiyacını 10 milyar metreküp kapasiteli yeni Baltık Boru Hattı ile Norveç’ten ve LNG formatında ABD’den karşılamayı planlıyor.

PGNİG Başkanı Piotr Woźniak, son dört yılda doğalgaz tedariğinin çeşitlendirilmesi yönünde bir çok önemli adımlar attıklarını belirterek, “Uzun vadeli LNG tedarik sözleşmeleri imzaladık ve Norveç Kıta Sahasında doğal gaz yatakları satın aldık. Gaz boru hattı sistemini genişletme faaliyetlerimizle birlikte tüm bu çalışmalar Yamal Sözleşmesi’ni başlangıçta belirlenen tarihte feshetmemizi mümkün kılıyor” dedi.

25 Eylül 1996 tarihinde imzalanan Yamal Sözleşmesinin hükümleri uyarınca, ilk fesih tarihinden üç yıl önce, yani 31 Aralık 2019 tarihine kadar, tarafların 2022 sonrası sözleşmeye dayalı ilişkilerini sürdürmek isteyip istemediklerine dair bir bildiri sunmaları gerekiyor.

Vira Haber