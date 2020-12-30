Port Akdeniz’den Öğrencilere Tablet Bağışı

Port Akdeniz Antalya Limanı, pandemi süresince uzaktan eğitime devam eden öğrencilere destek olmak için tablet bağışı hareketini başlattı. Her sene yılbaşında müşterilerine gönderdiği promosyonlara ayırdığı bütçeyi bu yıl projeye aktaran Antalya Limanı, uzaktan eğitime erişimde güçlük çeken öğrencilere tablet hediye edecek. Kamu kurumları aracılığıyla dağıtılacak tabletler ile ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sorunsuz sürdürmelerine destek olacak.

Uzaktan eğitim için ekipmanı olmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması gerektiğini belirten liman işletmesi, çocukların uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına çözüm olmak adına herkesi bu harekete destek olmaya çağırıyor. Yapılacak benzeri tasarruflarla diğer şirketlerin de imkanı olmayan çocukların eğitimine katkı sağlayabileceğinin altını çiziyor.

Vira Haber