Türk Armatörler Birliği Başkanı İnce'den Yeni Yıl Mesajı

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce bir yeni yıl mesajı yayımladı. 2020 yılının sektör açısından değerlendirilmesinin yer aldığı mesajda, 2021 yılının başta denizcilik sektörü olmak üzere tüm insanlığa esenlik temennisinde bulunuldu.

Ahmet Bedri İnce'nin mesajı şu şekilde:

''2020 yılı yaşadığımız salgın hastalık ile küresel anlamda neredeyse son yüzyılın en acılı ve en zor geçen yıllarından oldu. Böyle bir yılı geride bırakırken temennim 2021 yılının insanlık adına tüm dünyamıza daha sağlıklı, daha mutlu ve bir arada yaşamaya devam edebileceğimiz günler sunmasıdır.

2020 yılına COVID-19 salgınıyla başladık. Olağan yaşam şeklimizi altüst eden bu salgın bir taraftan olağanüstü can kayıplarına sebebiyet verirken, diğer taraftan hiç hazırlıklı olmadığımızı anladığımız şekilde yaşam şeklimizi, ekonomik düzeni, uluslararası ticareti ve buna benzer birçok kurguyu da altüst etti.

Denizcilik sektörünün duayenleri diyebileceğimiz çok değerli dostlarımızı salgın nedeniyle kaybettik. Bu vesileyle 2020 yılında kaybettiğimiz tüm denizci dostlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum.

Bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarımız gerçekten büyük fedakârlıkla ve çok üstün bir çabayla insanımızın yaşamına dokunarak binlerce hayat kurtardı. Her zaman mesleki anlamda ne kadar önemli olduklarını bildiğimiz sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha idrak ettik. Kendilerine sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu salgının sektörümüz açısından kahramanları ise gemiadamlarımız olmuştur. Onlar da yılmadan büyük bir gayret ile deniz taşımacılığımızın devamlılığını sağlamışlardır. Malumları olduğu üzere gemide yaşamak çok zordur. Bu zorlukla birlikte gemiadamlarımız bir taraftan sağlıklarını korumak için azami özeni göstermişler, diğer taraftan çok uzun süre gemide kalarak ailelerinden uzakta yaşamak zorunda kalmışlardır. Salgına yakalanmamak için gemilerimizde verilen çaba çok doğal olarak o dar alanda çalışanlarımızın hayat tarzını daha da kısıtlamıştır. Ama el ele, karşılıklı anlayış içerisinde bu salgınla çok iyi şekilde mücadele ederek salgının sektörümüz üzerindeki ağırlığını bir nebze hafifletmiş olduk. Bu vesileyle başta gemiadamlarımız olmak üzere fedakârca gayret gösteren tüm çalışanlarımıza Türk Armatörler Birliği Başkanı olarak minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.

Tabii ki işin diğer tarafında da deniz taşımacılığında düşen navlunlar vardı. Düşük navlun ve artan maliyetler ile de sektörümüz özellikle Mart ve Nisan aylarında büyük bir darbe aldı. Hala da bunun telafisi için çabalamaktayız. Ancak beklentimiz 2021 yılının daha iyi geçeceği yönündedir.

Bu süreçte devletimiz de özellikle zamanında alınan tedbirler ile işlerimizi daha kolay yürütmemize imkân sağlamıştır. Sektörümüz adına devletimize de şükranlarımızı sunarız.

Bu vesileyle 2021 yılına girerken önümüzdeki bu yıla ışık tutmak gerekirse, 2021 yılının;

Sektörümüz adına bir değişim ve yenilenme yılı olmasını,

Savunma sanayinde gerçekleştirilen teknolojik sıçrama ve elde edilen rekabet üstünlüğünün aynı şekilde deniz taşımacılığında da tasarlanabileceği bir yıl olmasını,

Türk deniz taşımacılığının artık küresel rekabet ortamında izleyen değil, uluslararası anlamda öncülük eden bir sektör haline getirilebileceği bir yıl olmasını,

Üniversite ile sektörün yakın işbirliğine girdiği, çağın teknolojik gelişmelerine hızla ayak uydurduğumuz ve teknoloji ile rekabet üstünlüğü sağlayacağımız bir yıl olmasını,

Devletimiz ile işbirliği içerisinde sektörümüze ilişkin yeni düzenlemeler ile daha rekabetçi hale geleceğimiz bir yıl olmasını,

Tüm bunları gerçekleştirebilmek adına her şeyden önce el ele ve karşılıklı anlayış içerisinde birlikteliğimizin güçlendiği ve enerjimizin tamamını sinerjiyle sektörümüze yansıtılabileceğimiz bir yıl olmasını temenni eder, 2021 yılının esenlik, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.''

Vira Haber