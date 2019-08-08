Preveze denizaltılarına yeni termal göz

Türkiye, Almanya merkezli Hensoldt firması ile 45 milyon ABD Doları değerinde anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri, Preveze Sınıfı (Tip 209/1400) denizaltılara entegre edilmek üzere, termal görüntüleme özelliği de bulunan SERO 400 tipi periskop sisteminden sekiz adet tedarik edecek. Sistemler denizaltına ikili olarak entegre edilecek.

Tedarik sözleşmesini Türkiye’den Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) imzaladı. STM ile Hensoldt geçmişte çeşitli denizaltıların modernizasyonunda işbirliği yapmıştı. Ay sınıfı denizaltı modernizasyonunda ve Pakistan için modernize edilen Agosta Denizaltılarında aynı firmanın SERO 250 periskopu kullanılmıştı. İki adet SERO 400 periskopu birleştirilerek çok daha detaylı görüş elde edilecek. Bu uygulamanın inşası devam eden Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı projesinde aynı SERO 400 Periscope ile devam etmesi planlanıyor.

Türk Donanması’nda dört adet bulunan Preveze Sınıfı (Tip 209/1400) denizaltıların ismi, inşa edildiği Tip 209 çeliği ve 1400 ton olan ağırlığından geliyor. 36 mürettebatlı denizaltı, dalış esnasında 1585 ton deplasmana ulaşıyor. Sekiz adet 533 mm torpido kovanı ve UGM-84 Harpoon füzesi ile donatılan platform, 10 deniz mili sürate ulaşabiliyor.

Vira Haber