Büyük iş birliği

Deniz mühendislerini, deniz bilimcilerini ve deniz teknoloji uzmanlarını birçok profesyonel kuruluşta bir araya getiren, üyelik sistemiyle dâhil olunan uluslararası öğrenim topluluğu Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMarEST) havuzuna Türkiye de dahil oluyor. IMarEST’in eğitim kolu olan Marine Learning Alliance Koleji (MLA), 10 ülkede, 9 üniversite ve 3 dil okulu bulunan BAU Global’in eğitim ağına dahil oldu. Kurumlar, deniz mühendisliği, bilim ve teknolojinin gelişimini teşvik, fikir ve uygulama alışverişinde bulunmak ile birlikte dünya çapındaki denizcilik profesyonellerinin statüsünü, standartlarını ve uzmanlığını korumak için iş birliği yaptı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE HEDEFLENEN DÜZEYE GELMELİ

Yapılan ortaklık hakkında değerlendirmede bulunan BAU Global ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Üniversitesi global bir üniversite ağına kavuşmuş durumda. Şimdi de İngiltere’de denizcilik anlamında çok önemli bir kurumla ortaklık yaptık. Bu alanda dünyadaki en önemli organizasyonlardan birisi olan IMarEST ile birlikte bünyesindeki MLA Koleji’yle ortaklık yaptık” dedi.

Söz konusu ortaklığın hem Türkiye için hem de Türkiye’de okuyan öğrenciler için büyük bir şans olduğunu dile getiren Yücel, “Biz dünyadaki bütün alanlarda en güçlü, en iyi olan ülke hangisiyle orada bu işleri daha iyi bir şekilde yapmayı istiyoruz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke, Türkiye’nin denizcilik sektöründe hedeflenen düzeye gelmesi çok çok önemli” diye konuştu.

“BAU İLE ÇOK FAZLA ORTAK NOKTAMIZ VAR”

Kurumların anlayışlarının çok benzediğini ve bunun anlaşma yapma noktasında ön plana çıktığını ifade eden IMarEST İcra Kurulu Başkanı David Loosley, “BAU ile olan ortaklığımız, bizim açımızdan çok önemli bir ortaklık. BAU hakkında ilk izlenimlerimiz hedefleri, amaçları, stratejilerinin bizimkilerine benzemesi oldu. Eğitimde üstünlük ve dünya vatandaşlığı gibi temsil ettikleri konular da bizim yaptıklarımızla örtüşüyor. Tabi ki biz denizcilik sektörüyle ilgiliyiz, denizcilik sektörü özünde küresel bir sektördür. Dolayısıyla, bu sektörde faal olan donanımlı ve doğru insanları bulmalıyız” dedi.

“TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜ BİLİNENDEN DAHA BÜYÜK”

“Okyanusun önemini az kişi bilir” diyen Loosley, “Okyanus her ekosistemi destekler, dünya ticaretinin yüzde 90'nı barındırır. Eğer bu ticaret doğru yapılmazsa dünyanın başı büyük derde girer. Bu yeni ortaklık bize yeni mühendislik başarıları yaratma, bilimsel merak ve doğru insanları doğru sektöre getirme ve gerçek değişimlere imza atma imkanı sunuyor. Türk Denizcilik sektörü de insanların farkına vardığından çok daha büyük. Dolayısıyla, bu işbirliği Birleşik Krallık ve Türkiye arasında denizcilik uygulamalarını paylaşmak için çok iyi bir imkan. Bunların en önemli tarafı ise denizin küresel yönünün korunması olacaktır. Bu ortaklığın Türkiye'deki denizcilik sektörünün gelişimine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR”

BAU Dr. Öğr. Üyesi Dr. Başak Akdemir ise, “MLA Koleji, 9 sene önce kurulan ve 5 sene önce de IMarEST tarafından satın alınmış bir kurum. Biz şimdi IMarEST’le yani dünyanın denizcilik alanındaki en önemli mühendislik odasıyla ortaklık yapıyoruz ve denizcilik alanında eğitimler veriyoruz. Fakat BAU Global ailesine katılarak daha yeni eğitimlere de adım atacağız. Ekim ayından itibaren yüksek lisans ve yüz yüze eğitimlerimizle devam edeceğiz. Denizcilik aslında bütün sektörlerin bir parçası ve artık disiplinlerarası çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mavi ekonomi de dünyanın gelişmesi için önemli alanlardan biri. Tabi ki önceliğimiz denizcilik olmakla birlikte İngiltere’nin tüm önde gelen siyaset ve finans gibi alanlarda da önümüzdeki seneden itibaren eğitim vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün dünyadaki taşımacılık sektörünün yüzde 87’sinin deniz yoluyla yapıldığını sözlerine ekleyen Dr. Başak Akdemir, “Dünyada deniz taşımacılığı olmazsa dünyanın yarısı açlıktan yarısı da donarak ölür. Denizler aslında hayatımızın çok büyük parçasını oluşturuyor. Büyüyen nüfusla dünyanın geleceği aslında okyanuslardan çıkacak olan yakıt, yemek ve vitaminlerle devam edecek. Artık bundan sonra bütün öğrencilerimizin daha disiplinlerarası çalışması gerekiyor” diye konuştu.

Vira Haber