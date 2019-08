Fuar standı neden önemlidir

Farklı ya da aynı sektörlerden kişiler o standları ziyaret ve takip eder. Dolayısıyla firmaların isimlerine yakışır şekilde kullanacakları fuar standları önemlidir. Kurumların kalitesini, iş üretkenliğini, verimliliğini gösterir niteliktedir. Standa karar vermeden önce mutlaka stand çeşitleri, türleri ve stand fiyatları iyice araştırılmalıdır.

Tercih Edilecek Olan Fuar Standında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle mutlaka firmaya ve markaya yakışan bir stand türü tercih edilmelidir. Ardından sunulacak ve gösterilecek olan ürünlerin ön plana çıkabilmesini sağlayacak bir stand kurulmalıdır. Bunun yanı sıra tasarım açısından ziyaretçilerin beğenisi kazanmalı ve karşı tarafta merak uyandırmalıdır. Stand tasarımının ürünlere uyum sağlaması da önemlidir. Stand renginin, markanın ya da firmanın benimsediği bir renkten oluşması dikkat çekici olur. Bu nedenle firmanın kurumsal yapısına mutlaka dikkat edilmelidir. Tüm bunların yanı sıra ne tür bir stand türü tercih edileceğine karar vermek gerekir. Ahşap fuar standı diğer modellere nazaran sağlam ve şık durur. Firmayı kusursuz şekilde temsil eder.

Fuar Standlarında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Hangi tür standa karar verilirse stand içinde bulunması gereken birtakım eşyalar vardır. Öncelikle ziyaretçilerin iletişim bilgilerinin not edileceği not defteri ve kalem her zaman hayat kurtarıcı olacaktır. Bunun yanı sıra yine ziyaretçilere ikram edilebilecek şeker, çikolata, çerez gibi küçük ikramların bulunması hoş bir detay ve jest olur. Tanıtımı yapılan ürünlerin detaylı açıklamalarının bulunacağı broşür ya da kartvizitler ise ürün satışına yardımcı olur. Ayrıca markanın kendisine ait, vizyon ve misyonlarının yer aldığı tanıtım broşürleri de ziyaretçilere verilebilir. Bu nedenle önemli bir detaydır.

Fuar Standlarının Aydınlatılması Nasıl Olmalıdır?

Aydınlatma ürünlerin doğru ve sağlıklı bir biçimde teşhir edilebilmesi için önemli ayrıntılardan bir tanesidir. Bu nedenle stand içinde prizlerin olması doğru aydınlatma için önem taşır. Standların karşılama noktalarının doğru biçimde aydınlatılması ziyaretçilerin çekilmesine yardımcı olur. Ürünlerin renklerine uygun olarak ışık vurdurulması çok daha dikkat çekici olmalarını sağlayabilir.