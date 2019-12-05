Putin Bulgaristan'ı Türk Akım'ı sabote etmekle suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Bulgaristan’da yapılan çalışmaları sert bir dille eleştirdi.

Sırbistanlı mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısında konuşan Putin, Bulgaristan’ın defalarca Rusya’dan Türkiye üzerinden doğalgazla temin etmeyi talep etmesine rağmen Türk Akım kapsamında topraklarında yapılan çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söyledi.

‘FARKLI YOLLAR BULACAĞIZ’

Sputnik’te yer alan habere göre Putin, “Bunu açık açık söylemek istiyorum. Bulgaristan yönetimi, Güney Akım’ı bozduktan sonra Türk Akım’ın ne olursa olsun hayata geçirilmesi talebiyle birçok kez bize başvurdu. Ama burada da muhtemelen dış baskı yüzünden çalışmaları yavaşlattılar. Bu projenin Bulgaristan topraklarında nasıl devam edeceğine bakacağız. Bulgaristan yönetimi istemiyorsa, Avrupa’nın güneyindeki projemizi hayata geçirmek için farklı yollar bulacağız” ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN’DAN PUTİN’E YANIT

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt verdi. Borisov "Biz, TürkAkım Projesi'nin güzergah inşaatını yavaşlatmıyoruz, tersine azimle çalışıyoruz. Belki Rusya, Bulgaristan'ın siyasi anlamda gerek NATO gerekse AB'nin sadık üyesi olmasından hoşlanmıyor olabilir" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan’ın kendi topraklarından geçen TürkAkım doğal gaz boru hattı inşaatı konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Boyko Borisov, bTV adlı özel bir TV kanalına mülakatında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eleştirilerine yanıt verdi.

Başbakan Borisov, "Biz, TürkAkım Projesi'nin güzergah inşaatını yavaşlatmıyoruz, tersine azimle çalışıyoruz. Belki Rusya, Bulgaristan'ın siyasi anlamda gerek NATO gerekse Avrupa Birliği'nin (AB) sadık üyesi olmasından hoşlanmıyor olabilir." dedi.

Doğal gaz aktarımı kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda herkesin özgürce alternatif arama hakkına sahip olduğuna işaret eden Borisov, "Gelecek yıl Bulgaristan da artık alternatif kaynaklardan doğal gaz alabilecek." diye konuştu.

Ülkesinin, konu ile ilgili AB'nin getirdiği koşul ve uygulamaların tümünü titizlikle yerine getirdiğini anlatan Borisov, "Biz Sırbistan, Rusya veya Türkiye değiliz. Biz, kesinlikle AB’nin getirdiği koşullara uyarız." ifadesini kullandı.

Borisov, şöyle devam etti: "İnşaat çalışmalarımız tüm hızla sürüyor. Kanalını kazdığımız 150 kilometrelik bölüme artık borular döşeniyor. Önemle şunu vurgulamak isterim ki biz Türkiye ile TürkAkım ara bağlantısının açılışını yapıp, ona, tüm altyapı unsurları ile birlikte halihazırda 'Balkan Akımı' adını vermiş bulunuyoruz."

Putin'i Bulgaristan'ı ziyaret ederek, TürkAkım Projesi'nin inşaat faaliyetlerinin hızını kendi gözleriyle görmeye davet eden Borisov, "Büyük bir hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir gecikme olduysa, AB ile birçok prosedürü koordine etmek zorunda olduğumuz için olmuştur." şeklinde konuştu.

Vira Haber