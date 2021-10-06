Putin: Hidrokarbon piyasasındaki küresel histeri alternatif enerjilere geçiş yapılarak çözülebilir

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları nedeniyle enerjide benzeri görülmemiş tüketim seviyelerine ulaşılırken, sektörde arz talep dengesizliğine yol açan bu durum fiyatların hızlı yükselişini tetikledi. Kabine üyeleriyle bir toplantı yapan Rusya lideri Putin, bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Enerji alanında yaşanan değişimlerin iklim değişikliği gündeminden kaynaklandığına dikkat çeken Putin, sektörde dengesizlik oluşmasından kaçınmak için bu değişimlerin kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

'Avrupa'da neler olduğunu görüyorsunuz'

Putin, "Petrol, gaz ve kömür sektörünün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Avrupa'da neler olduğunu görüyorsunuz, piyasalarda histeri ve bir tür karışıklık var. Neden? Çünkü kimse buna ciddiyetle yaklaşmıyor. Birileri iklim değişikliği sorunları hakkında spekülasyon yapıyor, birileri birtakım şeylere az değer biçiyor, kimisi de madencilik sektörlerine yatırımları azaltmaya başlıyor" dedi.

'Bazı dengesiz kararların, dengesiz gelişimin ve keskin karışıklıkların nelere yol açtığını görüyoruz'

Planlı bir geçiş yapılması gerektiğini ve Rusya'nın benzer hatalardan kaçınmak için tüm imkanlara sahip olduğunu söyleyen Putin, "Bazı dengesiz kararların, dengesiz gelişimin ve keskin karışıklıkların nelere yol açtığını görüyoruz. Daha önce söylediğim gibi, bugün bu Avrupa enerji piyasasında açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kabine üyelerine işletmeleri yeşil inisiyatifler konusunda teşvik etme çağrısı yapan ve ilgili kurumlara Temmuz 2022'ye kadar bununla ilgili düzenleyici çerçeve hazırlama talimatı verdiğini anımsatan Putin, "İklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltma görevleri, iş dünyamız ve vatandaşlarımız üzerinde ağır bir yük oluşturmamalı. Aksine, alınacak tüm kararlar Rusya ekonomisinin yükselişi ve teknolojik gelişimi için yeni bir kaynak oluşturmalı" diye ekledi.

Vira Haber