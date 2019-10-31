Putin'den, ‘Türk Akımı’ seferi!

Macaristan'ı ziyaret Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Orban'la yaptığı görüşmenin ana maddesi, Türk Akım boru hattı oldu. Putin, Macaristan'ın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine katılmasından memnuniyet duyacağını belirtirken; Orban da Türk Akım'a sıcak baktıklarını bir kez daha vurguladı.

AB içinde Rusya karşıtı yaptırımlar konusunda ciddi çatlakların başladığı bir dönemde, Rusya'yla yumuşama yanlısı politikaları ile bilinen Macaristan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Budapeşte'ye giden Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüştü. Putin'in ziyaretinde Türk Akım boru hattından gaz alması planlanan Macaristan'ın pozisyonu gündemin ana maddesi oldu.

Putin, "Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek" dedi.

Rusya'nın Macaristan'ın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine katılmasından memnuniyet duyacağını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Budapeşte'nin ilgisi halinde bağlantı boru hattının hızlı bir şekilde döşenebileceğini aktardı.

Rus lider Putin, “Bu yıl sonu Türk Akımı'nın tamamını sonlandırmış olacağız. Karadeniz'deki çalışma tamamlandı, karadaki çalışmaları sonlandıracağız. Bulgar ve Sırp partnerlerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları yaklaşık olarak önümüzdeki yıl sonu tamamlayacağız. Macaristan topraklarındaysa sadece 15 kilometrelik bir hattın döşenmesi söz konusu” dedi ve şöyle devam etti:

“Eğer Macaristan buna ilgi duyarsa, meslektaşlarımızla mutabakat sağlayıp bu çalışmalara önümüzdeki yılbaşı başlayabiliriz ve oldukça hızlı bir şekilde bitiririz. Tahmin ettiğimiz kadarıyla, bu sorunun cevabı evet.”

Orban da Türk Akım'a sıcak baktıklarını bir kez daha vurgulayarak, "'Macaristan'a Rusya doğal gazı sadece Ukrayna üzerinden geliyorsa bu egemenliğimiz açısından kötü ve riskli bir durum demektir. Farklı ülkeler üzerinden de gaz ulaşmasını istiyoruz. Türk Akımı bu seçeneklerden biri. Macaristan olarak ne kadar erken bağlanabilirsek bizim için o kadar iyi" dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİNİNİ ÖNÜNDEKİ SON ENGEL

Öte yandan Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının inşasına izin vermeyen tek ülke konumundaki Danimarka da engeli kaldırdı. Danimarka Enerji Kurumu (DEA), Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin verdiğini duyurdu.

Kuzey Akım 2'nin Danimarka'dan geçmesi planlanan bölümü için Kopenhag hükümetinin Baltık Denizi'nde Bornholm Adas'nın güneydoğusundaki Danimarka kıta sahanlığında inşaat izni verdiği, DEA tarafından duyuruldu.

DEA'nin açıklamasına göre, Danimarka'nın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine uygun olarak düzenlenen belge, boru hatlarının doğal kaynaklar ve çevre gözetilerek inşa edilmesini sağlayacak.

Vira Haber