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Ritz-Carlton sefere çıkmak için ayları sayıyor

Ritz-Carlton sefere çıkmak için ayları sayıyor

Birbirinden şık üç ayrı gemiden meydana gelecek olan Ritz-Carlton yat koleksiyonu, 2020 Şubat ayından itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Toplamda 298 yolcu kapasiteli olacak olan gemi, 5 Şubat’ta Ft. Lauderdale’den Barbados’a seyir yapacak.

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Ritz-Carlton’ın son derece önem verdiği bu projenin ikinci gemisi ise 2021’de teslim edilecek. The Ritz-Carlton Yacht Collection CEO’su Douglas Prothero, ikinci ve üçüncü geminin, birinci gemiyle tasarım olarak aynı olacağını ve küçük modifikasyonlar içereceğini belirtti.

İsimleri henüz açıklanmayan gemiler, 7 ila 10 gecelik Akdeniz, Kuzey Avrupa, Kanada, Kuzey Doğu Amerika, Karayipler ve Latin Amerika’da turlar düzenleyecek. Lüks motoryatları andıran tasarımlarıyla dikkat çeken gemiler hakkında Prothero şunları söyledi; ''Gemilerimizin samimi boyutları, onların daha fazla yere gidebilmesine olanak sağlamanın ötesinde, doğrudan şehir limanlarına yanaşabilmelerini mümkün kılacak. Birçok büyük cruise gemisi şehir limanlarına sabah yanaşıp akşamüstü ayrılırken, Ritz-Carlton yat koleksiyonu limanlarda geceleyebilecek.''

Yaklaşık 30 metrekarelik teras süitlerinden 1100 metrekarelik ‘Owner’ süitlerine sahip olacak olan Ritz-Carlton gemilerinde, iki katlı 'Loft Suit' kamaralar da yer alacak. Tüm süitlerde özel teras, tavandan yere uzanan camlar ve Ritz-Carlton imzalı yatak ve banyo armatürleri standart olarak bulunuyor. Gemilerde spa salonları ve su sporları platformları da var.

Vira Haber

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