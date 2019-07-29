Poseidon'un konuşlanacağı denizaltıda sona doğru

Savunma sanayi sektöründen konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, 'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarının sürekli taşıyıcısı olacak, Habarovsk nükleer denizaltısının Rusya'nın kuzeyindeki Severodvinsk kentinde bulunan 'Sevmaş' tersanesinde yılsonuna kadar suya indirileceğini belirtti.

Geçtiğimiz nisan ayında Sevmaş tersanesinde Poseidon'u kullanacak ilk denizaltı olan Belgorod nükleer denizaltısı törenle suya indirilmişti.

Yetkili, “Belgorod denizaltısı Poseidon’ları test amaçlı olarak taşıyacak, sürekli taşıyıcıysa bu yıl içinde suya indirilmesi beklenen proje 09851 kapsamındaki Habarovsk nükleer denizaltısı olacak. Denizaltının inşasına suda devam edilecek” diye konuştu.

Belgorod adlı çok amaçlı nükleer denizaltı, özel olarak Poseidon araçları için uyumlu hale getirildi. Daha önce Belgorod denizaltısı ile Poseidon insansız nükleer sualtı aracının 2 yıl boyunca ortak teste tabi tutulacağı açıklanmıştı. Habarovsk denizaltısının ait olduğu proje ise gizli tutuluyor.

PUTİN GEÇEN YIL DUYURMUŞTU

Putin, Poseidon'dan ilk olarak 31 Mart 2018'de henüz adı belli değilken söz etmişti. Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşan Rus lider, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyerek, "Bu, fantastik bir şey" demişti.

Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

Vira Haber